Около тысячи затерянных поселений майя нашли ученые в Гватемале

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Около тысячи ранее неизвестных поселений майя нашли ученые в Гватемале, сообщает Artnet.

"При помощи современных технологий обнаружения посредством света и дальнометрии (лидар) в Гватемале нашли 964 ранее неизвестных поселения майя, относящихся к доклассическому периоду (1000 год до нашей эры – 150 год нашей эры)", – отметили в сообщении.

Ученые исследовали местность в карстовом бассейне Мирадор-Калакмуль на площади 650 квадратных миль. Там была обнаружена обширная сеть, включающая церемониальные центры, спортивные сооружения, дороги и водоемы. Находки наталкивают ученых на мысли, что поселения майя были намного сложнее, многочисленнее и единообразнее, чем предполагалось до этого.

За последние 40 лет фонд антропологических исследований и изучения окружающей среды и проект "Бассейн Мирадор" нанесли на карту и раскопали 56 уникальных объектов, пользуясь традиционными методами. При исследовании ученые решили применить лидар, так как он успешно показал себя на раскопках в Белизе и Камбодже.

Ранее при раскопках в Гватемале археологи обнаружили фрагмент календаря майя, которому более двух тысяч лет. По мнению ученых, это фрагмент 260-дневного календаря древнего племени.

Фрагмент древнейшего календаря майя обнаружили в Гватемале

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