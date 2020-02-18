Храм XII века до нашей эры нашли в Израиле

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Исследователям удалось обнаружить храм XII века до нашей эры. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение Управления древностей Израиля.

Известно, что находку сделал профессор Йосеф Гурфинкель совместно с группой археологов из еврейского университета в Иерусалиме. Руины были найдены на месте поселения бронзового века Лахиш в районе израильского города Кирьят-Гат.

"Лишь раз в 30 или сорок лет нам удается обнаружить ханаанский храм в Израиле. То, что мы нашли, позволяет по-новому взглянуть на то, как этот регион жил в древности. Трудно переоценить важность этого открытия", – сказал профессор Гурфинкель.

Отмечается, что в храме были найдены 6 сохранившихся колонн. Кроме того, исследователи обнаружили две бронзовые статуи, а также ювелирные изделия, топоры и позолоченную емкость для жидкостей с надписью Рамзес II.

В пресс-службе Управления древностей Израиля отмечают, что вокруг храма в древности находилось множество поселений бронзового века. Сейчас на этом месте открыт национальный парк Тель-Лахиш.

Лахиш был одним из самых важных ханаанских городов. Поселение упоминалось в Библии и древних египетских источниках.

Израильским археологам удавалось и ранее обнаруживать храмы ханаанский культуры в Шхеме, Мегиддо и Тель-Хацоре. Нынешняя находка в Лахише отличается от предыдущих прямоугольной формой и несколькими боковыми залами. Уточняется, что по похожему принципу позднее был возведен Храм Соломона в Иерусалиме.

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