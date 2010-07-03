Винный "завод" крестоносцев раскопали в Израиле

17:08
17:08
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Фото: facebook.com/rabei.khamisy
Гигантскую средневековую винодельню обнаружили в израильском городе Миилия. По мнению ученых, ее построили участники Крестовых походов, сообщает "Мир 24".
По информации издания, археологи и группа волонтеров занимались укреплением руин замка, возведенного в середине XII столетия для французского короля Балдуина III. Во время раскопок рядом с замком были обнаружены следы винодельни очень внушительных размеров. Возраст старинного "завода" по производству алкоголя специалисты оценили в 700 лет.
Как уточнили ученые, винодельня крестоносцев включала два параллельных яруса для дробления винограда. Сок, который давили работники винодельни, стекал в глубокую яму. По мнению археологов, эту яму вырыли за несколько веков до прихода крестоносцев – во время римской осады города.
Исследователям знакомы примеры крупных византийских виноделен, но они и не подозревали, что нечто подобное было и у крестоносцев. Была ли винодельня связана с замком короля Балдуина, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Помпеях археологи нашли сундук древнеримского "колдуна". Он был наполнен кусками аметиста и янтаря, а также кристаллами, колокольчиками, сушеными жуками и крошечными черепами. По мнению ученых, эти предметы римляне использовали для "любовной магии" или гаданий, связанных с беременностью и родами.
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