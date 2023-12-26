Собянин рассказал о самых интересных археологических находках 2023 года

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

За очередной сезон поисков столичные археологи совершили 8 904 индивидуальные находки, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, археологические работы проходили на более 600 площадках. В ближайшие месяцы специалистам предстоит очистить находки, сделать описания и отреставрировать. В отдельных случаях этот трудоемкий процесс может занимать до нескольких лет.

Уже после этого найденные артефакты передадут в музеи – только в этом году их фонды пополнили более 3,4 тысячи предметов.

Мэр рассказал о нескольких последних находках. В частности, при работах на Чижевском подворье, что на Никольской улице, археологи обнаружили фрагменты стеклянных браслетов XII века. Такие дорогие привозные украшения носили исключительно горожанки, что свидетельствует о развитом посаде вне стен Кремля и обширных торговых связях.

Там же обнаружили пряслица. Речь идет об элементах ручного веретена, выточенных из розового и красного камня. Они тоже относятся к XII–XIII векам. Недавно на Большой Татарской улице нашли клад медных монет конца XIX – начала XX веков номиналом от полкопейки до пятака. Монеты предстоит очистить и описать.

Немало было найдено и детских игрушек. К примеру, сразу несколько нашли во время раскопок на Чижевском подворье. Среди них – глиняные человечек в зимней одежке и лошадка XVI–XVII веков. Также найдена белоглиняная поливная игрушка-свистулька в форме птички XVIII века.

Кроме того, археологи нашли белоглиняный поливной самовар и фаянсовую чашечку из детского кукольного сервиза. По словам Собянина, в XIX века это была мечта любой девочки.

Часто археологи находят настоящую посуду и домашнюю утварь. Один из примеров – это чернолощеный кувшин XVII века в берестяной оплетке, найденный во время раскопок на Тверском бульваре. Бересту использовали как стяжку, если появлялась небольшая трещина на сосуде, либо если сосуд собирались использовать как термос, либо для его сохранности при перевозке.

Маленькую чернолощеную кубышку XVII века обнаружили во время проведения работ на Яузской улице. Такие кубышки использовались для хранения дорогих масел и настоек или монет. Там же нашли стеклянную бутылку из-под лимонада XIX века.

На Чижевском подворье специалисты нашли изразцы – элемент украшения русской печки в домах горожан. Один – с изображением маскарона с изогнутыми бровями усами и бородой, другой – с двуглавым орлом. Еще несколько изразцов обнаружили на Яузской улице.

Ранее глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что московские археологи в этом году обнаружили около девяти тысяч уникальных находок. Среди них – женская сережка, обувь, глиняные игрушки и многое другое. Всего за последние 12 лет в городе обнаружили более 100 тысяч находок.

По его словам, археологи занимаются не только обнаружением находок, но и очисткой их от грязи, а также реставрацией предметов. Емельянов уточнил, что столичные реставраторы-археологи обработали и отреставрировали более двух тысяч находок за 2023 год. За последние пять лет в состав музейного фонда передали более 37 тысяч археологических предметов и находок.