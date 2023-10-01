В Египте археологи нашли кувшины с остатками 5000-летнего вина

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Археологи нашли 100 кувшинов с остатками вина во время раскопок в центральной части Египта. Об этом рассказали в пресс-службе министерства туризма и древностей страны.

"Археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии, работавшая у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее", –

сказано в сообщении министерства.

Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири добавил, что находка довольно большая и сохранилась в хорошем состоянии. Он отметил, что возраст оставшегося вина в кувшинах достигает примерно 5 000 лет.

В ведомстве подчеркнули, что также была обнаружена погребальная мебель.

Ранее археологи из Норвегии обнаружили золотой клад эпохи Меровингов недалеко от норвежского города Лиллехаммер. На этом месте раньше мог находиться языческий храм. Археологи нашли 35 золотых пластин размером примерно с ноготь и толщиной с бумажный лист.

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