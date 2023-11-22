Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

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Коллекции московских музеев пополнили 33 тысячи экспонатов, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он напомнил, что, хотя музеи Москвы славятся богатейшими коллекциями, работники музеев ведут скрупулезную работу по поиску, выявлению и приобретению новых экспонатов.

"В этом году охота за сокровищами уже дала рекордный за последние четыре года результат – 33 тысячи предметов. Это скульптура и живопись, фотографии и декоративные предметы интерьера и многое, многое другое", – подчеркнул мэр.

По его словам, часть предметов поступила в музеи благодаря самим москвичам – меценатам и дарителям, неравнодушным к истории Москвы и России, часть – заслуга археологов, а часть – приобретена музеями.

Увидеть музейные новинки можно на традиционных ежегодных выставках новых поступлений. В этом году такие выставки уже прошли в Государственном музее имени Пушкина, музее-заповеднике Коломенское, Музее Москвы, Музее Космонавтики, Музее русского зарубежья и Музее обороны Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что Москва является первой среди столиц мира по доступности и разнообразию музейных экспозиций. В рейтинге Global Cities Index 2023 город находится на седьмом месте из 156 мегаполисов в категории "Культурная жизнь".

По его словам, в столице работает свыше 440 музеев и выставочных залов. В среднем за год в городе проходит 14 тысяч мероприятий и 1 300 выставок. Работают программы "Московская музейная неделя", "Музеи – детям", "Ночь в музее".

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