Собянин: Москва – первая среди столиц мира по доступности и разнообразию музеев

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва является первой среди столиц мира по доступности и разнообразию музейных экспозиций, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В рейтинге Global Cities Index 2023 город находится на седьмом месте из 156 мегаполисов в категории "Культурная жизнь", отметил мэр. По его словам, в столице работает свыше 440 музеев и выставочных залов.

Собянин рассказал, что в среднем за год в городе проходит 14 тысяч мероприятий и 1 300 выставок. Работают программы "Московская музейная неделя", "Музеи – детям", "Ночь в музее".



"В общем зачете Global Cities Index Москва второй год подряд занимает 21 место. Сравнение глобальных городов включает 29 показателей по таким направлениям, как деловая активность, развитие человеческого капитала и культурный опыт", – отметил Собянин.

Ранее стало известно, что в Музее архитектуры имени А. В. Щусева в Москве открылась ежегодная выставка архитектурного образования и карьеры фестиваля "Открытый город". Мероприятие будет проходить до 19 ноября.

На выставке покажут результаты совместной работы студентов творческих вузов столицы, Казани, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов государства под кураторством ведущих архитектурных бюро.

Выставка "Куплю гараж" стартовала в Музее Москвы