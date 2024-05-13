Археологи нашли следы старинного некрополя на территории Новодевичьего монастыря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Института археологии Российской академии наук нашли надгробные плиты разрушенного в 1930-х годах кладбища и сделали ряд других находок в ходе реставрации и благоустройства территории Новодевичьего монастыря. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

"Во время работ по понижению уровня грунта на территории монастырского ансамбля специалистам удалось обнаружить более древние надгробные плиты, относящиеся к XVI–XVIII векам", – добавил Емельянов.

Найденные древние надгробия были сделаны из белого известняка и украшены резьбой, уточнил он. Плиты когда-то отмечали могилы различных священнослужителей и вкладчиков монастыря, рассказали в Мосгорнаследии.

В частности, археологи нашли захоронения известных представителей высшей знати тогдашнего государства – Голицыных, Говорухиных, Друцких, Морозовых, Муромцевых, Канбаровых, Коркадиновых, Окоемовых и других.

По словам Емельянова, сохранившие свои исторические места надгробия включат в лапидарий Смоленского собора, а остальные, разнесенные по всей территории монастыря, потом передадут в музейный фонд. Сейчас из последних организовали экспозицию на месте раскопок.

Кроме того, сотрудники Института археологии нашли ранее неизвестные линии стен XVI века, которые были утрачены в период Смуты. Найденные здесь церковные предметы и изразцы после реставрации окажутся в музейных фондах РФ.

В Мосгорнаследии напомнили, что первые захоронения в обители появились в XVI веке. В настоящее время здесь похоронены свыше 26 тысяч человек, включая известных деятелей – Дмитрия Шостаковича, Николая Гоголя, Владимира Маяковского, Антона Чехова, Константина Станиславского, Юрия Левитана, Никиту Хрущева, Сергея Эйзенштейна и других.

Ранее стало известно, что московские археологи за 2023 год нашли свыше 4 тысяч представляющих историческую ценность предметов. В частности, только в 2022 году специалисты обнаружили почти 12 тысяч артефактов, а за последние 12 лет – почти 90 тысяч.

