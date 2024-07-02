Следы кузнечной мастерской XIX века найдены на Берсеневской набережной

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Столичные археологи на Берсеневской набережной нашли ряд артефактов, которые позволяют предположить, что в XIX веке там работала мастерская ремесленника по изготовлению, ремонту и заточке ножей, холодного оружия, а также различного хозяйственного инвентаря. Об этом рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Реставраторы уже бережно расчистили все артефакты и покрыли их защитными составами. Теперь их будут готовить к передаче в музейный фонд", – цитируют Емельянова на портале мэра и правительства Москвы.

По словам главы Мосгорнаследия, территория Берсеневской набережной является историческим центром Москвы. Археологи часто находят в этом районе множество фрагментов керамики, монеты, изделия из кожи и нательные кресты, подчеркнул Емельянов.

С 2023 по 2024 год в ходе исследований в этом районе обнаружили предметы из черного металла. Среди них особенно выделяется комплект ножей разных форм и назначения, а также фрагмент форменной шпаги. Артефакты датированы XIX веком. Металлические изделия нашли на участке бывшей территории фабрики "Красный Октябрь".

Разнообразие форм ножей свидетельствует о большом спектре действий, которые ими выполнялись. Среди находок представлены сапожный нож, тесак для разделки туши, обычные хозяйственные ножи для нарезки с разным размером лезвия и фрагмент ручной пилы. Найденный фрагмент лезвия, как установили археологи, был частью форменной шпаги чиновника. Такие в России и Западной Европе являлись знаком сословного отличия дворянина, а с появлением чиновничества стали принадлежностью мундира государственного служащего.

Местность, где проводились археологические исследования, находится на правом берегу Москвы-реки между ее современным руслом и старицей на территории Замоскворечья. С конца XIV века этот участок принадлежал великим князьям московским и был плотно застроен.

В мае Сергей Собянин сообщил о старте полевого археологического сезона. В 2024 году столичные археологи исследуют свыше 200 площадок, в том числе в ТиНАО. В центральной части – Берсеневскую и Софийскую набережные, Руновский и Романов переулки, Никольскую, Тверскую и другие улицы.