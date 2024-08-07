Археологи нашли старинную мастерскую фальшивомонетчиков в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "УГООКН Нижегородской области"

Археологи обнаружили в Нижнем Новгороде специальную форму для изготовления поддельных монет XIX века. С ее использованием можно было изготовить монеты достоинством 20 копеек.

Специалисты предположили, что около 150 лет назад рядом с нижегородским кремлем могла находиться мастерская фальшивомонетчиков, сообщила пресс-служба местного управления госохраны объектов культурного наследия (УГООКН).

Археологи также не исключили, что поддельные 20-копеечные монеты сбывались на нижегородской ярмарке. Ученые подчеркнули, что эта литейная форма стала "редкой находкой, частью истории денежного обращения XIX века".

Оригинальные деньги в XIX веке чеканились из серебра 500-й пробы, рассказали ученые. При этом для изготовления поддельных монет чаще всего использовалась медная болванка, покрытая оловом. Прибегая к таким ухищрениям, фальшивомонетчики стремились предотвратить окисление и деформацию металла.

Ранее уникальные артефакты были обнаружены в ходе археологических работ в Таганском районе столицы. Археологи нашли блюдце с клеймом мейсенского фарфора и крышку от помадной баночки доктора Швейкерта, которая продавалась в знаменитой аптеке Феррейна. Эти предметы были широко распространены среди состоятельных жителей Москвы в XIX веке.