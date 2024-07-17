Археологи нашли уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В ходе археологических работ в Таганском районе Москвы были найдены уникальные артефакты, которые теперь готовят к передаче в музейный фонд, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, в районе 4-го Крутицкого переулка специалисты обнаружили блюдце с клеймом мейсенского фарфора и крышку от помадной баночки доктора Швейкерта, которая продавалась в знаменитой аптеке Феррейна. Эти предметы были широко распространены среди состоятельных жителей города в XIX веке.

"Столичные археологи помогают нам узнавать историю города и лучше понимать жизнь, которую вели москвичи в минувших столетиях. Красноречивее всего о быте и повседневности горожан говорят такие находки, как посуда, керамические сосуды и баночки, используемые для хранения, предметы домашней утвари, упаковка от популярной продукции и лекарств", – приводит портал слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Обнаруженные археологами предметы являются ценными экземплярами фарфоровых изделий XIX века. Так, блюдце с клеймом мейсенского фарфора, на котором изображены два скрещенных голубых меча из герба Саксонии, представляет собой предмет утвари, служившей украшением сервизов богатых московских домов.

Наиболее сильный интерес к мейсенскому фарфору горожане проявляли в конце XVIII века. Эксперты полагают, что в 1770 году в Россию было ввезено около 40% от общего количества экспортного товара фабрики. В числе его заказчиков были императрица Екатерина II, графы Строгановы и князья Юсуповы.

В связи с такой популярностью фарфоровых изделий на мануфактуре даже выделялись специальные дни, в которые производился исключительно товар для поставок в Россию. На фоне необычайно высокого спроса на мейсенский фарфор во многих российских городах в конце XVIII века были созданы склады, где на постоянной основе хранились только эти изделия.

В настоящее время предметы, созданные фарфоровой мануфактурой, передаются в коллекции известных музеев всего мира. Их экземпляры хранятся и в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Считается, что такую любовь потребителей изделия из мейсенского фарфора смогли заполучить благодаря своей проработке и живописности. Вместе с тем на протяжении долгого времени данная мануфактура играла роль ведущего предприятия, которое производило первый в Европе настоящий твердый фарфор.

То есть все изделия там создавались и расписывались вручную. Для этого мастера использовали почти 10 тысяч оттенков красок. Их рецепты вплоть до наших дней остаются строжайшим секретом и передаются из поколения в поколение.

Не менее ценной находкой стала фарфоровая крышка помадной баночки доктора Швейкерта. Однако в случае с этим артефактом ценность заключается не столько в материале или технике изготовления, сколько в самой личности связанного с предметом медика и местом, в котором москвичи могли приобрести этот товар.

Юлий Швейкерт занимал должность надворного советника, являлся доктором медицины Лейпцигского и Московского университетов, а также врачом вдовьего дома Московского опекунского совета.

Он родился в 1805 году в Саксонии, в городе Гримме, и был сыном врача. Швейкерт получил медицинское образование в Лейпцигском университете.

Спустя 10 лет после переезда в Россию, в 1842 году, он сдал при Московском университете экзамен на звание лекаря второго отделения. Уже в 1853-м он защитил при том же учреждении диссертацию, за что получил степень доктора медицины.

На протяжении всей своей профессиональной деятельности Швейкерт оставался горячим сторонником и распространителем гомеопатического метода лечения и полагал, что "подобное излечивается подобным". Он создавал для своих пациентов различные препараты, действующее вещество которых приводило к появлению в организме легко переносимого заболевания и вызывало выработку естественного иммунитета.

Один из таких препаратов и мог находиться в найденной столичными археологами помадной баночке. Купить ее можно было в самой известной аптеке города XIX века – аптеке Феррейна, находившейся на Никольской улице.

В 1862 году она была открыта почетным гражданином Москвы Карлом Феррейном. Спустя десять лет он передал ее своему сыну Владимиру. Еще через год старший Феррейн расширил семейный бизнес, арендовав и перестроив часть соседнего здания.

Все помещения в нем были оборудованы для обслуживания посетителей. Также аптека приобрела склады. В этом же здании проводились исследования, анализы, теоретические и практические занятия по фармацевтическим дисциплинам.

В 1881 году глава семьи ввел новшество, призванное поощрить работников предприятия. Он позволил своим сотрудникам участвовать в доле от доходов компании, после чего компания получила название "Товарищество В. К. Феррейна".

Со временем аптека превратилась в уникальное фармацевтическое предприятие. Лекарства, которые ранее можно было получить только из-за границы, работавшие там специалисты тщательно изучали и анализировали, чтобы суметь приготовить их аналоги.

До этого реставраторы обнаружили несколько ценных артефактов середины XIX века в доме З. И. Рясовской – А. П. Ермолова. За поздними перекрытиями, которые демонтировались в ходе реставрации, оказались скрыты дореволюционные обои и наклеенная на стену газета "Московские ведомости" 1862 года. Также за обшивкой из гипсокартона скрывалась деревянная дверь с латунными петлями, а потолочные перекрытия закрывали лепной декор и кессонированные потолки середины XIX века.