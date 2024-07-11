Депутат МГД Мельникова: реставраторы Симонова монастыря обнаружили новые реликвии

Фото: Тимофей Мелентьев

Проведение работ по реставрации позволило обнаружить в Симоновом монастыре новые подлинные архитектурные и декоративные элементы. Об этом сообщила депутат Московской городской думы, координатор "Женского движения Единой России" в ЮАО Ольга Мельникова.

"В XVI–XVII веках Симонов монастырь выполнял важную функцию по защите Москвы от нападений с юга, поэтому его крепостные стены и башни – далеко не декоративные элементы. При обследовании были обнаружены белокаменные водометы, площадка для боя с навесными бойницами и многие другие элементы, о существовании которых историки ранее не подозревали. Кроме того, в палатах была найдена плита с надписью XVII века", – сказала депутат.

Она отметила, что реставрационные работы начались в 2023 году. Ранее, в 2019 году, депутат направляла обращения о необходимости начать реставрационные работы на территории этого уникального храмового комплекса Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, министру культуры Владимиру Мединскому, руководителю департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову.

"Симонов монастырь играл важнейшую роль в развитии православия. Здесь бывали Сергий Радонежский, Максим Грек и другие важные исторические персоны. Мне больно было видеть, как разрушается этот памятник русской культуры – реставрационные работы не велись здесь с начала 1990-х годов. Рада, что усилия привели к нужному результату", – отметила Мельникова.

В планах реставраторов восстановить все основные постройки, составляющие ансамбль монастыря. Это крепостные башни "Солевая", "Кузнечная" и "Дуло", Старая и Новая трапезные, часть стены с водяными воротами, дворец и палаты.

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