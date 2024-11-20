My Modern Met: археологов ФРГ озадачил клад с 3 тыс древнеримских монет

Фото: mymodernmet.com/rcourtesy of GDKE RLP, Landesarchäologie Koblenz

Немецкие археологи озадачены обнаруженным в горной местности кладом с тремя тысячами древнеримских монет, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на My Modern Met.

По данным издания, рядом с немецкой общиной Хершбах был найден керамический горшок с древнеримскими монетами, отчеканенными в III веке нашей эры. Эти монеты относятся к эпохе правления римского императора Гордиана III и галльского императора Викторина.

В тупик же ученых поставило то, что клад был найден на дальнем расстоянии от обеих империй. К тому же нет никакой информации о существовании германских поселений в этой местности и в то время.

Ранее в Турции местные жители провинции Мерсин нашли кувшин, внутри которого было примерно 1,1 тысячи древних серебряных монет. По данным издания, кувшин с монетами обнаружили при проведении работ на кладбище, сотрудники которого сразу же сообщили о находке властям. В итоге полицейские оцепили указанное место, и археологи провели его осмотр.