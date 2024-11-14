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14 ноября, 12:32

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DE: в Турции при проведении работ на кладбище найдены тысячи серебряных монет

Тысячи серебряных монет найдены на кладбище в Турции – СМИ

Фото: 123RF/xolodan

В Турции местные жители провинции Мерсин нашли кувшин, внутри которого было примерно 1,1 тысячи древних серебряных монет, передает RT со ссылкой на Daily Express.

По данным издания, кувшин с монетами обнаружили при проведении работ на кладбище, сотрудники которого сразу же сообщили о находке властям. В итоге полицейские оцепили указанное место, и археологи провели его осмотр.

Монеты были переданы в музей, ученые постараются установить их возраст и историческую ценность.

Ранее в Великом Новгороде при строительстве дома обнаружили уникальный клад конца X века. Это серебряные монеты и более 80 женских украшений. Почти две тысячи монет – восточных, византийских и западных – подтверждают богатую географию рыночных связей. Монеты позволили точно датировать клад: это вторая половина 970-х годов, когда в Новгороде правил молодой князь Владимир.

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