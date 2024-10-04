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Новости

04 октября, 09:30

Происшествия

Новости регионов: в Великом Новгороде обнаружили уникальный клад конца X века

Новости регионов: в Великом Новгороде обнаружили уникальный клад конца X века

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В Великом Новгороде при строительстве дома обнаружили уникальный клад конца X века. Это серебряные монеты и более 80 женских украшений. Специалистам еще предстоит изучить находку, но уже сейчас она может много рассказать о торговой жизни региона. Почти две тысячи монет – восточных, византийских и западных – подтверждают богатую географию рыночных связей. Монеты позволили точно датировать клад: это вторая половина 970-х годов, когда в Новгороде правил молодой князь Владимир.

Утром пермские спасатели тушили крупный пожар в промзоне. Пламя охватило емкости с топливом на частной базе по хранению нефтепродуктов – на десяти тысячах квадратных метров. Огонь грозил перейти на административный корпус и жилые дома, расположенные рядом. В таком случае последствия могли быть гораздо серьезнее. Пожарным удалось сдержать пламя. В тушении задействовали более 60 специалистов и два десятка единиц техники. Пострадавших нет. В причинах пожара разбираются сотрудники МЧС. Предварительно, он мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования или неосторожного обращения с огнем.

Во Владивостоке массово выбросились на берег десятки крупных медуз. Очевидцы предположили, что ропилемы могли погибнуть из-за резкого похолодания – этот вид медуз любит теплые воды. Однако специалисты видят в этом естественный процесс. Живут медузы недолго, и после осеннего нереста считают, что выполнили свое предназначение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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