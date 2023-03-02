Сближение Венеры и Юпитера продлится до вечера 3 марта

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Сближение Венеры и Юпитера продлится до вечера пятницы, 3 марта. Об этом РИА Новости сообщил астроном Александр Якушечкин.

В Сети начали распространяться фотографии с планетами, однако это явление некоторые приняли за НЛО.

"Накануне было тесное сближение планет, но если более яркая Венера располагалась ниже Юпитера, то сегодня вечером и далее она будет выше", – подчеркнул он.

По информации Московского планетария, угловое расстояние между планетами составило минимум в 09:00 в четверг, 2 марта. Планеты находились в 29,4 угловых минутах друг от друга. К концу марта 2023 года люди смогут увидеть Венеру.

Ранее ученые Австралийского национального университета установили, что внутри ядра Земли присутствует "структура из железа и никеля" температурой, как на поверхности Солнца. Так, диаметр Земли составляет около 12 750 километров, а во внутренней структуре существует четыре слоя.

В начале 2000-х ученые предположили, что внутри ядра присутствует еще одна часть, которая "похожа на русскую матрешку". Сейсмолог-наблюдатель Тхань-Сон Фам рассказал, что внутреннее ядро может увеличиваться в размерах благодаря затвердеванию расплавленных материалов.

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