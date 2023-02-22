Ученые выяснили, что ядро Земли похоже на "русскую матрешку"

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Ученые Австралийского национального университета установили, что внутри ядра Земли присутствует "структура из железа и никеля" температурой, как на поверхности Солнца. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным исследования, диаметр Земли составляет около 12 750 километров, а во внутренней структуре существует четыре слоя. В 1930-х годах было найдено внутреннее ядро диаметром около 2 440 километров. Однако в начале 2000-х ученые предположили, что внутри него присутствует еще одна часть, которая "похожа на русскую матрешку".

"Мы проанализировали цифровые записи движения грунта, известные как сейсмограммы, от всех сильных землетрясений за последнее десятилетие. Наше исследование стало возможным благодаря беспрецедентному расширению глобальных сейсмических сетей", – рассказал сейсмолог-наблюдатель Тхань-Сон Фам.

Во внешнюю оболочку и внутреннюю сферу внутреннего ядра входят твердый сплав железа и никеля, а "невероятное давление в центре Земли переводит его в твердое состояние".

"Если бы мы каким-то образом смогли демонтировать Землю, удалив ее мантию и жидкое внешнее ядро, внутреннее ядро выглядело бы сияющим, как звезда. Его температура оценивается примерно в 5 500–6 000 градусов по Цельсию, что аналогично температуре поверхности Солнца", – добавил геофизик Австралийского национального университета Хрвое Ткалчич.

По словам Фама, внутреннее ядро может увеличиваться в размерах благодаря затвердеванию расплавленных материалов. Скрытое тепло, которое появляется при затвердевании внутреннего ядра, вызывает конвекцию в жидком внешнем ядре, после чего формируется геомагнитное поле, объяснил эксперт.

Ранее ученый Виталий Пальчиков рассказал о необычном ускорении Земли в последние годы. Специалист объяснил, что из-за ускорения планеты в определенный момент ученым потребуется скомпенсировать этот эффект и вычесть одну секунду. Научный сотрудник заявил, что в настоящее время не существует исчерпывающего объяснения ускорению вращения Земли.



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