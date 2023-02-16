Ученый рассказал об "омоложении" Земли к 2028 году

Фото: depositphotos/1xpert

Главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков рассказал о необычном ускорении Земли в последние годы, передает РИА Новости.

Специалист объяснил, что из-за ускорения планеты в определенный момент ученым потребуется скомпенсировать этот эффект и вычесть одну секунду.

"Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли. Вычитание секунды произойдет, по прогнозам ученых, где-то в 2028 году", – заявил Пальчиков.

Научный сотрудник заявил, что в настоящее время не существует исчерпывающего объяснения ускорению вращения Земли. При этом одна из гипотез подразумевает, что из-за аномального выпадения осадков планета ускоряется, в то время как испарение провоцирует замедление. При этом речь не идет о взаимной компенсации этих эффектов.

Пальчиков добавил, что с 70-х годов прошлого века ученые в рамках коррекций ввели дополнительные 37 секунд, поскольку Земля замедлялась. Именно поэтому нынешнее ускорение рассматривается как аномальное.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с Москвой 24 заявил, что в следующие несколько десятилетий на Землю может упасть метеорит, похожий на Челябинский. При этом ученый отметил, что конкретную локацию предсказать невозможно.



Ученые заявили, что на Земле наступил межледниковый период

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!