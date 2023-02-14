Эксперт высказался о таинственных шарах над Северной Америкой

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Доктор юридических наук, профессор, американист Александр Домрин высказался о таинственных шарах, которые были сбиты в небе над Северной Америкой военными США. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам Домрина, военные обнаружили "шары-разведчики", когда в Пекине должны были состояться важные американо-китайские переговоры.

"Американцы привыкли считать, что они сидят за большой лужей. У них с одной стороны – Тихий океан, с другой – Атлантический. Воздушную тревогу в Соединенных Штатах не объявляли с 1942 года", – сказал профессор.

По словам американиста, его порадовало заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о сбитом НЛО. Кроме того, военные США также сбили неопознанный шар в небе.

Домрин заявил, что американско-канадская противовоздушная оборона выставила эти действия как свои достижения. Однако если в США был сбит китайский шар, то в Канаде нет информации о происхождении летающего объекта, добавил эксперт.

Он уточнил, что на Соединенными Штатами всегда летали шары и собирали информацию.

"Не надо думать, что всю важную информацию можно собирать только откуда-то из космоса со спутников. Ничего подобного, и вот такие шарики, когда они летают выше действия каких-то американо-канадских противовоздушных ракет или самолетов, тоже собирают информацию", – сказал Домрин.

Профессор заявил, что, если военные сбили очередной китайский летательный аппарат, это можно считать троллингом американцев и их ближайших союзников, включая Канаду.

4 февраля этого года военные Соединенных Штатов сбили аэростат в прибрежной зоне, который принадлежал Китаю. После проведения операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды. В Госдепе изучили обломки и заявили, что аэростат был оснащен техникой для разведки.

В МИД КНР выразили недовольство действиями США. В ведомстве заявили, что аэростат не представлял военной или личной угрозы. Кроме того, уничтожение летательного аппарата было серьезным нарушением международной практики, а на территорию США аппарат попал случайно.

10 февраля военные США сбили аэростат над Аляской. Аппарат летел на высоте около 12 тысяч метров и, по заявлением властей США, представлял угрозу безопасности для гражданских рейсов.



Военные США сбили аэростат над Аляской

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