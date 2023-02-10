В Госдепе заявили, что сбитый китайский аэростат был оснащен техникой для разведки

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Аэростат КНР, который попал в воздушное пространство США, был оснащен техникой для разведки. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Самолеты США в ходе слежки за зондом обнаружили, что аэростат имеет антенны для приема сигналов связи и определения местонахождения. Кроме того, аппарат был оснащен большими солнечными панелями. По словам американских специалистов, эти панели могли представлять собой датчики.

В Госдепартаменте подчеркнули, что аэростат являлся частью масштабной разведывательной программы китайской стороны, которая распространяется на 40 стран мира. В США подчеркнули, что создавшая аппарат компания имеет прямые коммерческие связи с Народно-освободительной армией КНР. Такой вывод аналитики сделали, изучив официальный портал закупок.

4 февраля американские военные сбили китайский аэростат у побережья страны. После проведения операции стартовал сбор обломков летательного аппарата из воды для их изучения.

В китайском министерстве иностранных дел выразили недовольство действиями США. Представители ведомства подчеркнули, что аэростат не представлял военной или личной угрозы, а его уничтожение было серьезным нарушением международной практики.

В свою очередь, американский Госдеп не нашел ничего убедительного в объяснениях Китая насчет аппарата.

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