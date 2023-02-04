04 февраля, 23:03 (обновлено 04.02.2023 23:29)В мире
США сбили китайский аэростат в своем воздушном пространстве
Фото: Larry Mayer/AP/ТАСС
Военные США сбили принадлежащий КНР аэростат у побережья страны. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Сразу после проведения этой операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды.
Информацию о сбитом аэростате подтвердили в Пентагоне. Глава ведомства Ллойд Остин заявил, что зонд сбили по поручению президента США, а сам аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами.
В субботу, 4 февраля, президент США Джо Байден пообещал разобраться в ситуации с аэростатом КНР в американском воздушном пространстве. Позже стало известно, что над штатами Южная и Северная Каролина установили запрет на полеты в связи с деятельностью Пентагона.
Ранее сообщалось, что правительство и военные США отслеживают подозрительный китайский аэростат наблюдения, который висит над северной частью Соединенных Штатов последние несколько дней.
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