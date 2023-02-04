Байден пообещал разобраться с ситуацией вокруг аэростата КНР над США

Фото: AP Photo/Dita Alangkara

Президент США Джо Байден пообещал разобраться с ситуацией с аэростатом КНР, который держится в американском воздушном пространстве, передает РИА Новости.

"Мы разберемся с этим", – ответил глава государства на вопрос о возможной реакции на инцидент.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на американских должностных лиц, в США изучается возможность сбить китайский аэростат. Это может произойти тогда, когда летательный аппарат окажется над Атлантическим океаном.

Телеканал отмечает, что аппарат, как считают американские власти, управляется со стороны КНР благодаря спутникам-шпионам. В Китае данные обвинения отрицают, подчеркивая, что зонд изучает погодные данные, а с маршрута сбился из-за ветра.

Кроме того, в КНР выступили против нападок и клеветы со стороны Соединенных Штатов касательно того, что китайский аэростат случайно оказался в воздушном пространстве США. Вместе с тем, было зафиксировано движение летательного аппарата в сторону базы ВВС США со стратегическим вооружением.

Китай объяснил появление своего аэростата над США сменившимся ветром

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!