Аэростат Китая направляется в сторону базы ВВС США, где находятся "стелс"-бомбардировщики

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Китайский аэростат направляется в сторону базы ВВС США Уайтмен в штате Миссури, где находятся стратегические "стелс"-бомбардировщики B-2. Об этом в своем Twitter сообщил сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт.

Шмитт призвал к защите границ Соединенных Штатов и отметил, что американский лидер Джо Байден всячески уклоняется от вопросов по поводу китайского воздушного шара.

"Байден уходит, не ответив ни на один вопрос о китайском шаре-шпионе, который сейчас висит над Соединенными Штатами. Ни плана, ни ответов, ничего", – написал Эрик Шмитт.

Ранее сообщалось о том, что американское правительство и военные отслеживают подозрительный китайский аэростат наблюдения, который висит над северной частью США последние несколько дней. Высотный воздушный шар заметили в среду, 1 февраля, в штате Монтана. Отмечалось, что он прилетел со стороны Алеутских островов.

По словам представителя МИД КНР, аэростат действительно принадлежит Китаю. Летательный аппарат является гражданским и используется для научных целей, в частности для метеорологических исследований. В ведомстве уточнили, что аэростат отклонился от маршрута из-за ветра. Кроме того, аппарат имеет ограниченные возможности самоуправления.

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