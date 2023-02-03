Госдеп США отложил визит Блинкена в Китай из-за ситуации с аэростатом

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Госдеп США принял решение отложить запланированную поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Китай на более поздний срок из-за инцидента с китайским аэростатом. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдепартаменте отметили, что Блинкен планировал вылететь в Пекин вечером пятницы, 3 февраля, однако обнаружение разведывательного воздушного шара над территорией континентальной части США нарушило эти планы.

"Мы приняли к сведению заявление КНР, в котором они выразили сожаление, однако присутствие этого воздушного шара в нашем воздушном пространстве является отчетливым нарушением суверенитета и международного права. И то, что это произошло, неприемлемо", – подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что по итогам консультаций с конгрессом США и другими ведомствами Госдеп пришел к выводу, что текущие условия не подходят для поездки Блинкена в КНР. Однако госсекретарь планирует посетить Китай, как только условия позволят это сделать.

3 февраля американское правительство и военные заметили подозрительный китайский аэростат, который барражировал над северной частью США последние несколько дней.

Белый дом и Пентагон в данный момент рассматривают возможность сбить воздушный шар, однако пока не решились на данный шаг из-за потенциальной угрозы местным жителям в виде упавших обломков.

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