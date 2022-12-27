Глава МИД Китая Ван И отчитал Блинкена за двойную политику – СМИ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался получить от главы МИД КНР Ван И информацию о переговорах Пекина с Москвой и Берлином, но потерпел неудачу. Об этом пишет Asia Times.

"Звонок Блинкена министру иностранных дел Китая Вану И в пятницу 23 декабря обернулся фиаско", – говорится в статье бывшего индийского дипломата Мелкулангары Бхадракумара.

Он уточнил, что речь идет о переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, которые состоялись на прошлой неделе. По мнению колумниста, Блинкен посчитал, что Вашингтон должен быть в курсе всех дел между Китаем, Россией и Германией по праву самопровозглашенного статуса "мирового полицейского".

Бхадракумар отметил, что госсекретарь США, по всей видимости, посчитал, что эти контакты не могут быть простой случайностью, и "заподозрил неладное". Усилило подозрения и упоминание Украины в перечне тем для обсуждения.

"Неудивительно, что Ван И строго отчитал Блинкена за попытку "одновременно вести диалог и заниматься сдерживанием" и "рассуждая о сотрудничестве, воткнуть Китаю нож в спину", – заключил обозреватель.

Ранее Ван И заявил, что отношения России и Китая крепки, как монолит. По словам главы МИД КНР, они учитывают взаимные стратегические интересы и не меняются под воздействием неустойчивой мировой конъюнктуры.

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