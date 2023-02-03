Американские военные отслеживают китайский воздушный шар над северной частью США

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Американское правительство и военные отслеживают подозрительный китайский аэростат наблюдения, который висит над северной частью США последние несколько дней. Об этом сообщает NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Высотный воздушный шар заметили в среду, 1 февраля, в штате Монтана. Отмечается, что он прилетел со стороны Алеутских островов. Высокопоставленный представитель Минобороны сообщил изданию, что аэростат все еще находится над США, однако отказался рассказать, где именно.

Власти и военные США в данный момент рассматривают возможность сбить воздушный шар, однако пока не решились из-за потенциальной угрозы местным жителям в виде упавших обломков.

В Соединенных Штатах уверены, что шар принадлежит Китаю. По словам неназванного американского чиновника, правительство уже связалось с Пекином для прояснения ситуации, однако о подробностях переговоров не сообщается.

Ранее СМИ сообщали о том, что генерал ВВС США Майк Минихан отправил подчиненным служебную записку, в которой призвал готовиться к войне с Китаем в 2025 году. Так, по мнению генерала, Китай попытается установить контроль над Тайванем, воспользовавшись президентскими выборами в США в 2024 году.

До этого постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что ужесточение санкций против России и дальнейшие поставки оружия Киеву могут привести к конфронтации большего масштаба. Он также назвал украинский конфликт результатом аккумуляции и эволюции дисбаланса в сфере безопасности в Европе.

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