Торговый оборот России с Китаем вырос до рекордных 190 млрд долларов в 2022 году

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Торговый оборот России и Китая в 2022 году вырос в годовом исчислении на 29,3%, до 190,27 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на Главное таможенное управление КНР сообщает ТАСС.

Уточняется, что экспорт из Китая в РФ повысился в 2022 году на 12,8% и составил 76,12 миллиарда долларов. Импорт из России в Китай за это же время вырос на 43,4%, до 114,15 миллиарда долларов. Подобные показатели стали рекордными для двух стран за все время.

Ранее обозреватель Foreign Affairs Агата Демаре заявила, что Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе против экономических санкций США. По мнению Демаре, эпохе излюбленного американского экономического оружия приходит конец.

До этого в СМИ сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин указал правительству выстраивать более тесные экономические связи с Россией. По мнению аналитиков Wall Street Journal, Китай увеличивает свою долгосрочную ставку на РФ.

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