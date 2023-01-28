Генерал США призвал подчиненных готовиться к войне с КНР в 2025 году – СМИ

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Генерал ВВС США Майк Минихан отправил подчиненным служебную записку, в которой призвал готовиться к войне с Китаем через два года. Об этом со ссылкой на документ сообщает телеканал NBC.

"Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", – написал Минихан.

По мнению генерала, Китай попытается установить контроль над Тайванем, воспользовавшись президентскими выборами в США в 2024 году.

Согласно данным телеканала, записка была адресована всем командующим боевыми частями в ВВС. Минихан также приказал подчиненным до конца февраля предоставить отчет о масштабных мерах подготовки к боевым действиям с КНР.

Телеканал уточняет, что представитель аэромобильного командования подтвердил подлинность служебной записки. По его словам, приказ генерала основан на прошлогодних основополагающих усилиях по подготовке к будущему конфликту в случае провала сдерживания.

В августе прошлого года на Тайвань с визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

После этого отношения между США и Китаем обострились. КНР считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.

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