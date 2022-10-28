Китай выразил высокую оценку позиции Путина по принадлежности Тайваня

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В Китае уважают мнение Владимира Путина по принадлежности Тайваня, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбиня.

"Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений", – указал он.

Путин ранее назвал Тайвань неотъемлемой частью КНР. Российский лидер также отметил, что все действия представителей Соединенных Штатов с визитами на остров являются провокацией.

Ситуация вокруг Тайваня обострились после того, как 2 августа на остров с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Отмечалось, что Китай считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.



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