Пелоси прибыла на Тайвань

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Самолет со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Это подтверждают данные сервиса Flightradar, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

Ранее стало известно, что китайские истребители Су-35 были направлены в Тайваньский пролив на фоне визита Пелоси.

СМИ писали, что спикер может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек. Также сообщалось, что в делегацию войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США. Американские политики должны покинуть остров в первой половине дня в среду, 3 августа.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что власти КНР считают визит Пелоси на Тайвань опасным и провокационным. Он добавил, что Пекин следит за этой ситуацией.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Олег Морозов заявил, что штаты играют с огнем и тем самым испытывают нервы китайцев. Он напомнил, что Пекин уже не раз говорил о неприемлемости такого визита. Парламентарий назвал ситуацию с посещение Пелоси Тайваня "броском перчатки".

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям". По его словам, Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.