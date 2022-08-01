МИД Китая предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

11:55
Фото: depositphotos/jackmalipan
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям". Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что приезд Пелоси на Тайвань будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР, нарушающим принцип "одного Китая", что создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.
"Это нанесет серьезный урон отношениям между Китаем и США и приведет к очень серьезным событиям и последствиям", – предупредил глава китайского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что самолет с Нэнси Пелоси может приземлиться в аэропорту Тайваня под разными предлогами, такими как неисправность лайнера или дозаправка.
Власти КНР подчеркнули, что в том случае если у воздушного судна Пелоси на самом деле возникнут проблемы, то КНР позволит ему совершить посадку в аэропорту города Саньша или другом аэродроме материковой части страны.
О том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в азиатское турне, в ходе которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, сообщали ранее американские СМИ. Было высказано предположение, что спикер может посетить Тайвань.
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