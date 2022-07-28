Си Цзиньпин посоветовал Байдену "не играть с огнем" в ситуации с Тайванем

Фото: depositphotos/azarbico

Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что воля китайского народа "непоколебима" в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

Ранее сообщалось, что Байден и Си Цзиньпин обсудили в ходе телефонного разговора Украину и Тайвань. Как говорится в сообщении Центрального телевидения Китая, главы двух государств считают, что состоявшийся звонок был искренним и обстоятельным, стороны договорились поддерживать контакты.

Байден, в свою очередь, сказал, что США выступает против односторонних усилий по изменения статус-кво или подрыву стабильности вокруг Тайваньского пролива.

Также сообщалось, что длительность телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина превысила два часа. По данным китайской стороны, главы двух государств сошлись во мнении, что состоявшийся телефонный разговор был искренним и обстоятельным. Джо Байден и Си Цзиньпин поручили рабочим группам двух стран продолжать взаимодействие и сотрудничество для поддержания контакта.

