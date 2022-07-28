Байден говорил с Си Цзиньпином более двух часов

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Длительность телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина превысила два часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"Байден завершил телефонный разговор с Си Цзиньпином, они общались 2 часа 17 минут", – отметили пресс-пуле Белого дома.

По данным Центрального телевидения Китая, одна из тем, поднятых в разговоре лидеров США и КНР, касалась позиции Си Цзиньпина по вопросу независимости Тайваня.

"Мы решительно выступаем против сепаратизма и независимости Тайваня, а также вмешательства внешних сил", – заявил председатель КНР.

Кроме того, по данным китайской стороны, главы двух государств сошлись во мнении, что состоявшийся телефонный разговор был искренним и обстоятельным. Джо Байден и Си Цзиньпин поручили рабочим группам двух стран продолжать взаимодействие и сотрудничество для поддержания контакта.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Китайский лидер высоко оценил двусторонние отношения и диалог между Россией и Китаем.