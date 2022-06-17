Китай привержен продвижению мирного урегулирования ситуации на Украине – посольство в США

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Китай поддерживает все усилия, способствующие политическому урегулированию ситуации на Украине. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

Он подчеркнул, что Китай поставляет Украине гуманитарные грузы. В свою очередь, США, напротив, посылают на Украину вооружения.

По словам дипломата, Китай выступает против действий, направленных на то, чтобы подливать масло в огонь, что может привести к эскалации ситуации.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться урегулирования ситуации на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов продолжать играть свою конструктивную роль в данном вопросе.

По итогам телефонных переговоров с Путиным Си Цзиньпин также заявил, что несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития.

По его словам, между странами активно развивается и торговля. Председатель КНР отметил, что это стало возможным, в частности, благодаря открытию автотранспортного сообщения по мосту Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур.

До этого в главном таможенном управлении Китая сообщили, что товарооборот между Россией и КНР за первые четыре месяца 2022 года увеличился на 25,9%, до 51,09 миллиарда долларов. По данным ведомства, экспорт китайской продукции на российский рынок вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

