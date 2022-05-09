В Китае заявили об увеличении товарооборота с Россией

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Товарооборот между Россией и КНР за первые четыре месяца 2022 года увеличился на 25,9%, до 51,09 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление Китая.
По данным ведомства, экспорт китайской продукции на российский рынок вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его объем по итогам первого квартала составил 20,24 миллиарда долларов. Объем экспортных поставок России за отчетный период также увеличился на 37,8%, до 30,85 миллиарда долларов.
В апреле товарооборот между РФ и КНР составил 12,66 миллиарда долларов. Объем китайского экспорта в этом месяце оценивается в 3,8 миллиарда долларов, российского – 8,8 миллиарда.
Ранее глава регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии Иван Изотов заявил, что Китай не приемлет санкции и внешнее воздействие, поскольку не желает оказаться между молотом и наковальней в санкционном противостоянии Запада и России. Он предположил, что китайцы будут избегать действий, которые могут привести к сложностям для российских экономоператоров.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
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