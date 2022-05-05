Приглашение Путина на саммит G20 поставило Байдена в сложное положение – СМИ

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Решение пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии ставит президента США Джо Байдена в сложное положение. Об этом сообщает The Washington Post.

Автор материала отметил, что попытки США выставить Россию мировым изгоем провалились, так как не все американские партнеры согласились отвернуться от Москвы.

В материале говорится, что теперь перед Байденом стоит нелегкий выбор: участвовать в саммите с Путиным или уступить мероприятие России и Китаю. Американский лидер, отметило издание, не может пропустить саммит, так как последствия пандемии продолжают отражаться на мировой торговле. Кроме того, общей проблемой стала и инфляция.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет готовиться к саммиту "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии. Он отметил, что Москва сделает все возможное для успешного председательства в Индонезии. При этом Песков подчеркнул, что говорить о "других модальностях участия" РФ пока рано.

