Байден с уважением отнесся бы к возможному решению Папы Римского поехать в РФ – Псаки

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден с уважением отнесся бы к возможному решению Папы Римского Франциска переговорить с Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

При этом, она отметила, что не осведомлена о каких-либо недавних телефонных разговорах Байдена с Папой Римским.

Ранее Папа Римский Франциск заявил о готовности посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным с целью содействия в урегулировании ситуации на Украине. По словам понтифика, спустя 20 дней после начала спецоперации на Украине он попросил передать Путину сообщение о его готовности посетить Россию, однако ответа Ватикан не получил.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что договоренностей между Москвой и Ватиканом относительно встречи Владимира Путина и Папы Римского в настоящее время нет. Отвечая на вопрос о потенциале влияния главы католической церкви на ситуацию вокруг Украины, представитель Кремля отметил, что никаких инициатив на этот счет озвучено не было. Он также не стал комментировать необходимость встречи Путина и Папы.