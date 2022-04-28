Путин обсудил работу G20 с президентом Индонезии

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Владимир Путин обсудил работу "Большой двадцатки" (G20) с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщается на официальном сайте Кремля.

"Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также, с учетом председательства Джакарты в "Группе двадцати", различные аспекты деятельности этого объединения", – указано в сообщении.

Телефонный разговор Путина и Видодо состоялся по инициативе индонезийской стороны. Лидеры Российской Федерации и Индонезии договорились о дальнейших контактах.

Ранее министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщила, что на предстоящий саммит организации пригласили Владимира Путина. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что окончательное решение об участии президента еще не принято.