Минфин США заявил, что в G20 нет достаточного уровня поддержки идеи исключения РФ

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Идея исключения РФ из "Большой двадцатки" не получила достаточной для осуществления поддержки со стороны стран - членов форума. Такое мнение в ходе пресс-конференции выразила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"Для отстранения страны от любого участия требуется высокий уровень согласия во многих форумах, включая G20. И там не было такого уровня согласия", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что глава Минфина Соединенных Штатов не будет принимать участия в заседаниях G20, если там будут присутствовать представители России.

Президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20, признав, что ряд стран все же не поддерживает такое решение. По его словам, в случае отказа со стороны Индонезии и других стран исключить РФ следует рассмотреть вопрос предоставления Украине возможности посетить саммит.

Международная ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.