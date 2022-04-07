Песков назвал фактор, влияющий на решение по участию Путина в саммите G20

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В вопросе участия Владимира Путина в саммите G20 Кремль будет ориентироваться на позицию Индонезии, которая в этом году принимает встречу клуба. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем это уточнять, все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, на организатора в первую очередь", – цитирует его Life.ru.

В то же время представитель Кремля добавил, что решение об участии Путина будет зависеть и от развития текущей международной ситуации.

Ранее президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20, признав, что ряд стран все же не поддерживает такое решение. По его словам, в случае отказа со стороны Индонезии и других стран исключить РФ следует рассмотреть вопрос предоставления Украине возможности посетить саммит.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

