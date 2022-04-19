Глава Минфина США не будет участвовать во встречах G20, если на них будет РФ – Белый дом

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Глава минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен не будет принимать участие в заседаниях G20, если там будут присутствовать представители России, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Наш представитель там, глава минфина ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия", – приводит ТАСС слова Псаки.

Также по ее словам, пока нет планов по организации визита президента США Джо Байдена на Украину.

Ранее президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20, признав, что ряд стран все же не поддерживает такое решение. По его словам, в случае отказа со стороны Индонезии и других стран исключить РФ следует рассмотреть вопрос предоставления Украине возможности посетить саммит.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросе участия Путина в саммите G20 Кремль будет ориентироваться на позицию Индонезии. Он добавил, что решение об участии Путина будет зависеть и от развития текущей международной ситуации.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

