В Минфине Индонезии сообщили о приглашении Путина на саммит G20

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Министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщила, что на саммит "Большой двадцатки" был приглашен Владимир Путин.

"Мы пригласили. Уже все страны в G20 получили свои приглашения", – цитирует Индравати ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден выступил за исключение РФ из G20, признав, что ряд стран все же не поддерживает такое решение. По его словам, в случае отказа со стороны Индонезии и других стран исключить РФ следует рассмотреть вопрос предоставления Украине возможности посетить саммит.

Позднее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что идея исключения России из G20 не получила достаточной для осуществления поддержки со стороны стран – членов форума.

Международная ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

