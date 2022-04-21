В Минфине Индонезии сообщили о приглашении Путина на саммит G20

Фото: Mast Irham/Pool Photo via AP
Министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщила, что на саммит "Большой двадцатки" был приглашен Владимир Путин.
"Мы пригласили. Уже все страны в G20 получили свои приглашения", – цитирует Индравати ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден выступил за исключение РФ из G20, признав, что ряд стран все же не поддерживает такое решение. По его словам, в случае отказа со стороны Индонезии и других стран исключить РФ следует рассмотреть вопрос предоставления Украине возможности посетить саммит.
Позднее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что идея исключения России из G20 не получила достаточной для осуществления поддержки со стороны стран – членов форума.
Международная ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США пытались убедить власти Индонезии не допускать Путина на саммит G20
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: