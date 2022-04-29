В Кремле заявили, что РФ будет готовиться к саммиту G20

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Россия будет готовиться к саммиту "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент действительно поблагодарил господина Видодо за любезное приглашение принять участие в саммите, и Россия будет готовиться к этому саммиту и сделает все возможное для того, чтобы председательство Индонезии было успешным", – приводит RT его слова.

При этом говорить о "других модальностях участия" РФ пока рано, добавил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин обсудил работу "Большой двадцатки" (G20) с президентом Индонезии Джоко Видодо.

В ходе разговора обсуждались вопросы российско-индонезийского взаимодействия и различные аспекты деятельности G20.

Телефонный разговор Путина и Видодо состоялся по инициативе индонезийской стороны. Лидеры Российской Федерации и Индонезии договорились о дальнейших контактах.