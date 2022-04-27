Завершено строительство российской части железнодорожного моста через Амур между РФ и КНР

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В селе Нижнеленинское Еврейской автономной области завершилось возведение российской части первого железнодорожного моста через Амур между РФ и Китаем, передает ТАСС.

Как заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который принял участие в церемонии завершения строительства, Россия готова к началу движения по мосту, теперь ждет, когда об открытии своей части переезда объявят китайские партнеры.

Министр по развитию ДВ и Арктики Алексей Чекунов, в свою очередь, заявил, что мост изменит экономику всего региона и даст новый импульс развитию сотрудничества между РФ и КНР.

"Трансграничный железнодорожный переход обеспечит быстрые и надежные экспортно-импортные поставки любых грузов – от потребительских до сырьевых, что особенно важно в условиях санкционных ограничений", – сказал он.

В мае 2020 года Минстрой России выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск – Хэйхэ". Его строительство началось в конце 2016 года и завершилось в ноябре 2019 года. Уточнялось, что открытие моста состоится только после снятия ограничений, принятых на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.