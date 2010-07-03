Строительство моста между Благовещенском и Китаем завершено

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В Благовещенске завершилось строительство моста из России в Китай. Километровый двухполосный мост Благовещенск – Хэйхэ примет первый поток машин весной 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Строительство моста началось в 2016 году. Его пропускная способность составит приблизительно 630 грузовиков, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей в сутки. Мост сделали вантовым с двухполосной дорогой. Запуск моста позволит повысить годовой грузооборот между Приамурьем и Китаем в восемь раз. Также значительно вырастет число китайских туристов.

Власти Амурской области отмечают, что ввод сооружения в эксплуатацию ожидается весной 2020 года. Сначала по мосту разрешат проезд только грузового транспорта.

Ранее АО "Мосинжпроект" и китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) договорились совместными усилиями создать предприятие для строительства метро по всему миру. Эта идея возникла у столичного руководства в ходе поездки в Китай. Правительство Москвы заключило соглашение с CRCC о реализации совместного проекта по транспортно-пересадочным узлам.

