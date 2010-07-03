Путин высказался об отношениях между Россией и Китаем

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин рассказал, что представляют собой российско-китайские отношения в современном мире. Своим мнением российский лидер поделился на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в среду с столице Бразилии на полях саммита БРИКС.
"Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития", – передает РИА Новости слова главы РФ.
Путин подчеркнул, что в основе этих отношений двух стран находится традиционная дружба российского и китайского народов, взаимное уважение интересов, а также плотная координация по ключевым глобальным проблемам.
"Мы проводим консультации на политическом уровне, сотрудничаем в области экономики, на международной арене, большой объем работы связан с военно-техническим сотрудничеством и военным взаимодействием", – уточнил российский лидер.
Он подытожил, что такое взаимодействие "в полном смысле всеобъемлющее стратегическое партнерство".
При этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил о развитии сотрудничества двух стран в сфере торговли. Китайский лидер выступил за продолжении подобной позитивной динамики.
"Новый год зовет к новым шагам и новым действиям", – призвал Си Цзиньпин, обращаясь к Путину.
Ранее премьер Индии сообщил о намерении прибыть в Москву на празднование 75-летия Победы. Соответствующее заявление политик сделал в среду на саммите БРИКС, проходящем в Бразилии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: