Путин высказался об отношениях между Россией и Китаем

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Президент России Владимир Путин рассказал, что представляют собой российско-китайские отношения в современном мире. Своим мнением российский лидер поделился на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в среду с столице Бразилии на полях саммита БРИКС.

"Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития", – передает РИА Новости слова главы РФ.

Путин подчеркнул, что в основе этих отношений двух стран находится традиционная дружба российского и китайского народов, взаимное уважение интересов, а также плотная координация по ключевым глобальным проблемам.

"Мы проводим консультации на политическом уровне, сотрудничаем в области экономики, на международной арене, большой объем работы связан с военно-техническим сотрудничеством и военным взаимодействием", – уточнил российский лидер.

Он подытожил, что такое взаимодействие "в полном смысле всеобъемлющее стратегическое партнерство".

При этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил о развитии сотрудничества двух стран в сфере торговли. Китайский лидер выступил за продолжении подобной позитивной динамики.

"Новый год зовет к новым шагам и новым действиям", – призвал Си Цзиньпин, обращаясь к Путину.

Ранее премьер Индии сообщил о намерении прибыть в Москву на празднование 75-летия Победы. Соответствующее заявление политик сделал в среду на саммите БРИКС, проходящем в Бразилии.