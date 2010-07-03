Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

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Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, проживающих в селах. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что закон был принят Госдумой в трех чтениях, а также одобрен Советом Федерации.

Документ закрепляет право введения сокращенной продолжительности рабочего времени в размере не более 36 часов в неделю. При этом обязательным условием является факт, что меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена уже имеющимся федеральным законом или иными нормативно-правовыми актами России.

Отмечается, что работодатель будет обязан сохранить размер заработной платы на уровне, который был при полной рабочей неделе.

Авторами инициативы по принятию соответствующего закона стала группа депутатов из партии "Единая Россия". Главой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в Госдуме заверили, что сокращение рабочего времени вскоре станет мировым трендом. По мнению депутата Олега Шеина, экономике уже не требуется столько труда, сколько было необходимо 40 лет назад.