Путин провел телефонный разговор с Меркель

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили Украину и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Стороны отметили важность урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе в контексте подписания "формулы Штайнмайера" и разведения сил в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое. Путин и Меркель подтвердили настрой на координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке".

Во время разговора лидеры затронули вопрос переговоров по транзиту российского газа через территорию Украины. Кроме того, стороны высказались за скорейшее прекращение конфликта в Ливии и обсудили гуманитарные проблемы в Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов провести встречу с лидерами ФРГ, Франции и Украины в нормандском формате при срочной необходимости.

Нормандский формат переговоров существует с июня 2014 года. Лидеры России, Украины, Франции и Германии собрались, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.

