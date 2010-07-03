Путин готов к встрече в нормандском формате при необходимости – Песков

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Президент Российской Федерации Владимир Путин готов провести встречу с лидерами ФРГ, Франции и Украины в нормандском формате при срочной необходимости. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Президент неоднократно повторял – он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", – заявил Песков в эфире телеканала Россия-1.

Нормандский формат переговоров существует с июня 2014 года. Лидеры России, Украины, Франции и Германии собрались, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о проведении нормандского саммита 15 ноября. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что дата мероприятия пока не установлена.