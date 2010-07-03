Говорить о датах "нормандского саммита" рано – МИД РФ

12:12
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Дату саммита "нормандской четверки" могут назначить только после окончания разведения войск во всех пунктах и его верификации ОБСЕ, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, сейчас говорить о датах саммита рано.
"Будем ждать, как завершится развод в Золотом и как этот процесс будет организован в Петровском, в том числе с учетом угроз, которые вчера были озвучены со стороны добровольных националистических батальонов, что они этому процессу будут препятствовать", – цитирует Руденко ТАСС.
Процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами вблизи Золотого в Донбассе начался днем 29 октября. По словам киевских силовиков, он займет три дня.
Решение о разведении сил и средств в Донбассе представители Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ подписали еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание зон безопасности на трех участках – у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Тогда развести войска удалось в двух из трех пунктов, но затем туда вернулись военные части.
В конце сентября на встрече контактной группы стороны договорились об отводе войск в районе Золотого и Петровского. Отвод должен был начаться 7 октября, однако был сорван из-за того, что украинская сторона заявила о необходимости соблюдения 7-дневного "периода тишины".
Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что предварительно дата встречи в нормандском формате определена и ждет окончательного согласования всеми сторонами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что украинские власти не предпринимают шагов для проведения встречи. Он объяснил, что есть противоречие в отношении Киева к "формуле Штайнмайера". Кроме того, не выполняются договоренности и о разведении сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, уточнил представитель Кремля.
По его словам, формат "нормандского саммита" испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений. Из-за этого теряется "столь ценное время", заключил Песков.
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